​Ajaccio : la halle gourmande passe en mode nocturne

Après des débuts tumultueux en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, la Halle gourmande a su trouver son rythme et s’imposer comme un lieu incontournable d’Ajaccio . Pour capitaliser sur cet élan, la Ville d’Ajaccio, en collaboration avec les commerçants présents tout au long de l’année, lance une opération « nocturne » ambitieuse. Deux soirées festives sont prévues les 23 juillet et 13 août, de 18h à minuit, avec une programmation variée comprenant des animations musicales, la présence d’artisans locaux et des jeux gonflables pour les enfants. « Nous avons voulu dynamiser la Halle de nuit pour offrir une nouvelle expérience. Au cours des deux dernières années, nous avons commencé à fidéliser le public autour des métiers d’art avec les Pop-ups sur la Place Foch. Nous souhaitons maintenant associer les commerçants de la Halle et les artisans d’art pour insuffler une nouvelle dynamique autour de la place Campinchi. La Foire d’Ajaccio, le Carnaval, et ces nocturnes sont autant d’initiatives pour revitaliser notre centre-ville. » détaille Alexa ndre Farina, premier Adjoint de la Ville d’Ajaccio.



Inaugurée en 2020, la Halle Gourmande d’Ajaccio s’est rapidement développée avec ses deux espaces distincts : six stands de poissons et douze commerces de restauration et boissons. Ce succès croissant a su attirer une clientèle fidèle, renforcée par l’afflux de touristes, notamment ceux des croisières qui débarquent quotidiennement au marché ajaccien. « Nous avons intégré des commerçants de qualité qui ont apporté un savoir-faire remarquable. Leur expertise a redynamisé cet espace. Je tiens également à remercier les services de la Ville pour leur soutien constant, qui a permis de faire converger tous ces efforts vers un objectif commun. Grâce à tous, nous avons revitalisé cette structure, qui est désormais le cœur battant de notre ville. » se réjouit Alexandre Farina.



Climatisée et équipée de tables de mange-debout, la Halle accueille un public toujours plus nombreux chaque jour, de 7h à 14h, avec une fréquentation en constante augmentation, au grand bonheur des commerçants qui y sont installés à l’année.





Une offre diversifiée et de qualité



Les visiteurs peuvent y découvrir une large gamme de produits : pizzas, sushis, charcuterie, boucherie, crêpes, glaces, soupes et vin, offrant ainsi une expérience culinaire variée et de qualité. Yannick Lambert, chef cuisinier à la Merendella Citadina et gérant d’un stand de plats cuisinés, se réjouit : « La Halle est devenue un lieu central pour les habitants et les touristes. Nous avons une clientèle fidèle qui vient tous les midis et les week-ends. La fréquentation augmente régulièrement, et il y a encore beaucoup de potentiel. C’est un lieu formidable, et il ne reste plus qu’à continuer à pédaler pour avancer ! »



La première nocturne, prévue le mardi 23 juillet à partir de 18h, promet de rassembler le public pour un moment convivial et festif entre amis ou en famille. La deuxième soirée nocturne aura lieu le mardi 13 août. Ne manquez pas ces occasions de profiter de l’animation estivale et de redécouvrir la Halle Gourmande sous un nouveau jour.