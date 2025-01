​Ajaccio : l’intersyndicale CGT-FO-ST dénonce le "harcèlement moral institutionnel" de la Poste

La colère gronde du côté des syndicats FO-CGT-STC de la Poste après l’assignation en justice de 18 des 40 élus au sein du nouveau Comité Social et Economique (CSE) de la Direction d’Exploitation de Corse. Depuis les mesures inhérentes aux entreprises soumises au Code du travail, et notamment la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel (IRP) effective depuis le 1er novembre 2024 au sein de la Poste de Corse.

A cet effet, lors du dernier CSE, six membres titulaires et 12 suppléants ont ainsi été élus au sein de la CSSCT (Commission santé et sécurité au travail) de la branche services et colis. Deux de plus que prévus conformément aux effectifs réels du service colis de la Poste de Corse et qui ont conduit à une assignation en justice selon Rudy Albertini, porte-parole de l’intersyndicale : « La direction de la Poste nous dit qu’il y a 992 employés au sein de cette branche service et colis, ce qui implique de désigner quatre membres au sein de la CSSCT puisque c’est le nombre prévu pour les entreprises de 0 à 1000 salariés. Pour nous, il y a 1138 équivalents temps plein, ce qui revient à désigner six membres au sein de cette commission ».



« La santé et la sécurité des agents au travail ne semblent pas être une priorité pour la Poste »



Une guerre des chiffres qui pose problème puisque le réseau national de la Poste a assigné en justice 18 des 40 élus au sein du CSE à savoir les 6 membres élus et leurs suppléants. « La santé et la sécurité des agents au travail, ne semblent pas être une priorité pour nos dirigeants. Pour rappel, il y avait 24 représentants du personnel en CHSCT (Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail), l’ancienne instance représentative, qui utilisaient 120 heures par mois pour tous les sujets inhérents à l’hygiène, la santé ou les conditions de travail avant les élections professionnelles d’octobre 2024 ».



Chaque membre ayant droit à 14 heures par mois, sur ses heures de travail, pour œuvrer à ces problématiques en faveur des salariés, la Poste veut donc supprimer deux membres de cette commission, ce que refuse catégoriquement les syndicats, qui font également part d’autres dysfonctionnements au sein de l’entreprise : « La CGT FAPT, le STC et FO COM ne pourront accepter que la Direction d’Exploitation de Corse, sous l’égide de la direction parisienne, poursuive sa stratégie de pourrissement du dialogue social avec cette obsession de porter tout désaccord devant la Justice se faisant au détriment des conditions de travail et du bien-être de ses salariés. (…) Dans le même temps La Poste ne cherche plus à dissimuler son mépris à l’égard de celles et ceux qui la font fonctionner au quotidien. Les heures supplémentaires déployés par l’ensemble des salariés de la branche colis, pendant la période de Noël, n’ont toujours pas été rémunérées ».



De son côté, contactée par nos soins, la direction régionale de la Corse « ne souhaite pas commenter ce sujet qui fait actuellement l’objet d’une action en justice ». A la demande des avocats des syndicats, l’audience a été reportée au 13 mars prochain. Un CSE doit également se tenir ce lundi en présence des représentants élus des syndicats et de la Direction, et qui doit acter la composition de la branche CSSCT et qui s’annonce forcément tendu…