​Ajaccio : l’équipe de France de Basket à 3 en stage au CSJC

Discipline olympique depuis les JO de Tokyo en 2021, le Basket à 3 connaît une véritable révolution. Véritable sport à part de son grand frère, qui se joue à 5, l’attente est grande sur les deux équipes de France masculine et féminine. Des filles qui avaient échoué au pied du podium en 2021, et qui auront à cœur d’obtenir une médaille à domicile.



« Des conditions idéales en Corse »



À cet effet, en partenariat avec la Ligue corse de Basket-Ball et la Collectivité de Corse, les 9 joueuses présélectionnées et le staff sont en stage à Ajaccio durant une semaine. Un stage de préparation indispensable comme l’explique Yann Julien, le coach des Bleues : « Nous arrivons dans cette dernière ligne droite avant les JO, on voulait absolument avoir ce stage, consacré à l’entraînement, qui plus est en Corse ».



Un cadre chaleureux et unique, que ne regrette pas absolument pas l’entraîneur hexagonal : « On a été très bien reçu. Les conditions étaient réunies pour que l’on puisse bien travailler. On voulait s’entraîner, manger, dormir, dans de bonnes conditions, et tout est parfait ici au CSJ de Corse. On voulait aussi reprendre un peu de soleil, car c’est un sport qui se pratique beaucoup en extérieur, et nous n’avons pas eu les conditions météorologiques qu’il fallait jusqu’à présent. Venir ici, nous a permis de reprendre de la chaleur et du soleil, cela fait bien au moral et pour garder ce rythme-là ».