​Ajaccio : Les parents des pensionnaires de l’IEM « A Casarella » dénoncent

Situé route d’Alata, à l’entrée d’Ajaccio, l’institut « A Casarella » accueille des enfants lourdement handicapés. Ce mercredi matin, plusieurs parents se sont regroupés devant l’établissement, pancartes en main, pour signaler des manquements dans la prise en charge de leurs enfants, et des actes supposés de maltraitances verbales et physiques.



Des manquements récurrents selon Stéphane Stievenard, maman d’Emilie 13 ans : « Nous nous sommes regroupés, avec d’autres parents, pour dénoncer le manque de personnel dans cet établissement avec 1 seulement une aide-soignante pour 15 enfants. Je rappelle que ce sont, pour la plupart des enfants lourdement handicapés, qui sont accueillis ici. Il y a deux semaines, une maman est allée chercher son fils et a retrouvé une aide-soignante complètement désarmée, au bord du gouffre avec tous ces enfants à gérer. Nous dénonçons également des faits de maltraitance, à l’encontre de nos enfants, engendrés par ce manque de personnel. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Nous avons eu connaissance de plusieurs cas de maltraitance, confirmée par d’anciens membres du personnel ».



Géré par l'APF France Handicap (ex-association des paralysés de France), l’IEM « A Casarella » accueille une vingtaine d’enfants polyhandicapés, présentant un handicap moteur couplé à une déficience intellectuelle, 13 en internat et 8 autres en externat.



« Ce sont des enfants, pas des animaux, on ne peut pas les sédater, comme cela, gratuitement »



Une dizaine de parents d’enfants qui fréquentent l’établissement étaient réunis ce matin afin de rencontrer le personnel et demander la démission de la direction : « Nous demandons à rencontrer l’aide-soignante et l’éducatrice spécialisée, qui ont violenté nos enfants, pour répondre de leurs actes ainsi que la démission de la directrice de l’établissement, mais aussi une réorganisation de la structure et des embauches d’éducateurs spécialisés pour bien et mieux s’occuper de nos enfants. Ma fille est handicapée moteur à 80%. Elle a toute sa tête, elle est valide. C’est un gros point faible pour « Casarella » puisqu’elle raconte tout ce qui s’y passe. Elle a été témoin d’enfants qui sont secoués physiquement et qui sont régulièrement victimes de menaces verbales », ajoute Stéphanie Stievenard, la porte-parole du collectif.



A ses côtés, Audrey, maman de Dylan, 26 ans, s’étonne de traitements médicaux lourds prescrits à son fils, sans son autorisation : Ce sont des enfants, pas des animaux, on ne peut pas les sédater, comme cela, gratuitement »