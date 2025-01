​Ajaccio : L’Esport s’invite au Lycée Laetitia Bonaparte

Discipline à part entière, l’Esport ou encore jeu vidéo en compétition connait un véritable essor depuis plusieurs années. Cette pratique d’un jeu video, seul ou en équipe, sur ordinateur ou sur console de jeux video recensait en 2023, plus de 500 millions d’adeptes dans le monde entier. Surfant sur le développement de la discipline, Alexandre Quaglieri, le fondateur d’Arcadium depuis 2019, explique sa démarche : « Après plusieurs années de rugby, je me suis mis à l’Esport, où j’ai retrouvé certaines valeurs comme l’esprit d’équipe, les entrainements, le dépassement de soi et aller se mesurer dans les compétitions. Je trouvais qu’il manquait un encadrement, et c’était donc très dur de gérer les équipes, et j’ai donc eu l’idée de fonder Arcadium. Cette plateforme permet de bénéficier d’un encadrement comme on pourrait l’avoir dans un sport plus traditionnel. Aujourd’hui, nous avons une quarantaine d’équipe et plus de 400 joueurs qui s’affrontent lors de tournois que nous organisons, au sein d’équipes systématiquement encadrées. Chez nous aucun joueur n’est livré à lui-même, cela n’existe pas ».



Les mêmes problématiques qu’un sport plus traditionnel



Incubée par Inizià, la plateforme ajaccienne regroupe des joueurs, pour la plupart issus du Sud de la France, et ajoute une certaine plus-value aux adeptes de la discipline : « C’est une safe place, un endroit sain où les joueurs vont pouvoir pratiquer cet aspect collectif et compétitif et avoir des gens qui permettent de créer une cohésion d’équipe. Sans coach, il va être difficile d’inculquer un esprit d’équipe et de gérer les conflits entre joueurs, comme dans un sport traditionnel là aussi ».