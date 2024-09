​ADAPEI 2A : 60 ans au service des personnes en situation de handicap en Corse-du-Sud

Il y a 60 ans, des familles ajacciennes sans solution d’accueil pour leurs enfants en situation de handicap décident d’unir leurs efforts en une association et dans la dynamique nationale (UNAPEI) obtenir des pouvoirs publics des moyens, permettant une prise en charge spécifique. En 1964, l’ADAPEI de Corse-du-Sud voit le jour. En 1969, grâce à un don d’un terrain et d’une habitation et à la volonté de ses membres, l’IME des Moulins Blancs est porté sur les fonts baptismaux. De la construction de l’ESAT du Licettu au Vazzio, aux Jardins du Golfe à Porto Vecchio en passant par le foyer d’hébergement A Casa Toia, l’ADAPEI 2A n’a cessé de grandir et de porter son action de mobilisation et du refus de l’inacceptable, qui a permis de rendre visibles tous ces enfants et adultes porteurs de handicap, en exprimant pour eux le droit à une citoyenneté comme les autres.



130 professionnels issus du médico-social dans 4 établissements à Ajaccio et Porto-Vecchio



Afin de rendre hommage à la persévérance et à la détermination de tous ses membres et amis, l’association a donc organisé ce vendredi, une journée de fête pour ses 60 ans. François Mariani, la Présidente, explique : « C’est une journée extraordinaire parce nous avons été créés en 1964 et nous souhaitions rendre hommage à l’ensemble des bénévoles et des familles qui se sont mobilisés pour en faire sorte qu’il y ait des accompagnements pour leurs enfants. Il n’y avait rien, il fallait trouver des solutions. Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est grâce à eux et cela nous montre bien la force de mobilisation des familles dans le domaine du handicap mental ».



L’ADAPEI 2A accompagne aujourd’hui plus de 300 personnes en situation de handicap avec le concours de 130 professionnels du médico-social dans 4 établissements et services sur la Corse-du-Sud (IME Les Moulins Blancs, ESAT U Licettu, ESAT des Jardins Du Golfe de Baléone et Porto Vecchio, Foyer d’Hébergement Casa Toia, Service d’Accueil de Jour I Fiori). Une association qui a su grandir au fil des ans malgré les difficultés : « Le secteur médico-social rencontre énormément d’enjeux et de défis. Aujourd’hui, nos bâtiments vieillissent et ne répondent pas forcément aux besoins nouveaux des personnes en situation de handicap. Répondre à ces besoins mais aussi aux nouvelles réglementations administratives et réglementaires sont les défis de demain. Les personnes handicapées souhaitent être plus largement être incluses dans la société et être mieux s’insérer dans le monde du travail, mais aussi au niveau des loisirs, de la culture et même du logement ». Une association dirigée par un conseil d'administration de treize membres, tous parents ou frères de personnes en situation de handicap.