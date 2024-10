​ACA-Sporting : Le déluge sur le terrain, la foudre dans les tribunes, le derby corse arrêté

Un terrain devenu impraticable



Mais, alors que les deux équipes regagnaient les vestiaires et que la tension retombait en tribune, un véritable déluge s’abattait alors sur le stade Michel Moretti, la foudre frappant même un pylône du stade. Pendant de longues minutes, le délégué du match s’évertuait à faire des allers-retours entre son vestiaire et le terrain, constatant la dégradation progressive de la pelouse du stade ajaccien et obligeant Mr Olivier Thual à l’interrompre définitivement : « En ma qualité d’arbitre, j’ai dû interrompre le match à la 41e minute de jeu après les incidents constatés en tribune. À 21h35, nous avons constaté que le terrain était impraticable suite aux conditions météorologiques. Le règlement nous laissait 45 minutes pour espérer reprendre, mais à 22h20, le terrain étant toujours impraticable, j’ai dû arrêter la rencontre définitivement pour aujourd’hui ».

Le sort de cette rencontre sera désormais fixé par la commission des compétitions dans les jours à venir.



Avant cela, la rencontre avait été particulièrement heurtée et engagée, marquée par deux occasions franches en faveur du SC Bastia, par Maggiotti et Cissé avant que le triste comportement des supporters provoque l’arrêt de la rencontre.