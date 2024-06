​A Ajaccio, 54 jeunes élèves perpétuent le devoir de mémoire

J’ai appris beaucoup

Ainsi, ce mercredi 29 mai, les élèves et leurs professeurs se sont succédés à la tribune pour recevoir leur prix sous les applaudissements de l’assistance. Le prix individuel départemental du Concours national de la Résistance et de la Déportation a été décerné à Maud Colonna d’Istria, élève au lycée Laetitia d’Ajaccio, ainsi qu’à Emma Guillot, en classe de 3e au collège Fesch d’Ajaccio. Elles devaient rédiger une dissertation en classe d’une durée de trois heures autour des thématiques de la Résistance et de la Libération. Maud Colonna d’Istria, 16 ans, ne boude pas son plaisir : « J’ai appris beaucoup de choses au sujet des figures importantes de la résistance, notamment sur la manière dont ils se sont organisés pour résister. C’est important de faire perdurer la mémoire et d’apprendre de nos erreurs. Si on oublie le passé, on est condamnés à le revivre. J’ai reçu beaucoup de livres en cadeaux, j’ai hâte de me pencher dessus. »



En ce qui concerne le concours régional « Bulles de la Mémoire », où les élèves devaient raconter, à travers une bande dessinée, les liens entre le sport et la guerre, le prix régional revient à cinq élèves de 5e du collège Fesch d’Ajaccio pour leur travail réalisé avec leur enseignant, Monsieur Gilles Magni. Juliette a adoré l’exercice : « Au début, on voulait juste dessiner, mais au fur et à mesure, on s’est prêtés au jeu. On a fait une BD qui parle des soldats qui font du sport et qui participent aux Jeux olympiques malgré la guerre. »