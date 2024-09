​« Les Virades de l’Espoir », une course pour vaincre la Mucoviscidose à Eccica-Suarella

L’Association Forza Ghjuventù et « Leanuccia Muco Corse » organisent les « Virades de l’Espoir », une course pour la bonne cause. Cette journée de solidarité et de sport, organisée pour soutenir la lutte contre la mucoviscidose, se tiendra le dimanche 29 septembre à Eccica-Suarella. Cet événement sera l’occasion idéale de « venir donner un peu de votre souffle » tout en profitant de l'ambiance conviviale et festive pour la bonne cause, comme l’explique Éric Poggi, un des organisateurs, à l’initiative de la manifestation avec sa femme Vanessa : « C’est la 3e édition des Virades de l’Espoir que nous organisons. Cet événement existe depuis plus de 30 ans au niveau national et nous souhaitions apporter notre pierre à l’édifice en Corse, sachant que ma fille est atteinte de cette maladie et que nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas les seuls en Corse à lutter contre la mucoviscidose. Cette année, près de 450 sites sur le territoire français vont participer à cette journée. Nous avons décidé de l’organiser de manière festive et conviviale sous forme d’une course pédestre et d’une marche pour permettre à un maximum de personnes d’y participer ».



Une course de 8,2 km et deux marches au programme

Deux courses et une marche sont proposées aux nombreux participants attendus avec une course pédestre de 8,2 km. Le parcours traversera le village d’Eccica-Suarella et le quartier de Cotone. Ouverte aux coureurs des catégories Cadet (2007–2008) jusqu’aux Masters Hommes et Femmes, la course nécessite un certificat médical pour les non-licenciés et une licence à jour pour les licenciés (saison 2024-2025). Le départ et l’arrivée se feront devant la mairie du village de Suarella.

Deux marches sont également au programme de la journée, avec une marche de 3 km : accessible à tous, cette marche facile avec très peu de dénivelé part du village de Suarella, fait le tour de la boucle de Saint-Eliesu et retourne au point de départ. Une autre marche de 4 km, plus sportive avec un dénivelé de 150 mètres, est également proposée. Elle part du village de Suarella, descend au pont de la Vanna par un sentier, remonte au hameau d’Eccica par la montée de la stèle de Sampieru Corsu et retourne par la route au village de Suarella.