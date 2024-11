​« L’Assemblea di i Zitelli » fait son retour après quatre années d’absence

Après quatre années d’interruption, à la suite de la période Covid, la Collectivité de Corse, en partenariat avec l’Académie de Corse, a décidé de relancer l’Assemblea di i Zitelli, une initiation au débat démocratique et aux responsabilités citoyennes à destination des élèves du CM1 à la 5e.



À travers cette démarche, les élèves vont découvrir le fonctionnement de l'Assemblée de Corse et seront encouragés à réfléchir aux enjeux de la société dans laquelle ils évoluent. Un projet initié par l’Assemblée de Corse, auquel le Recteur de l’Académie de Corse a été associé et il s’en félicite : « C’est aujourd’hui le lancement d’un très beau projet qui reprend après quatre années d’interruption, à la suite du Covid. Ce projet va permettre de faire découvrir aux enfants, de la fin du primaire, et aux élèves de 6e et 5e des collèges, la vie citoyenne démocratique. Ce projet s’adresse à 12 000 élèves de l’Académie de Corse, et j’espère qu’ils seront nombreux à participer avec leurs enseignants. C’est un exercice très concret de l’apprentissage citoyen qui va être offert aux enfants ».



12 000 élèves concernés en Corse du CM1 à la 5e

Cette initiative va inviter les enfants de CM1 à la 5e à travailler tout au long de l’année scolaire, accompagnés de leurs enseignants, sur la production de documents parlementaires (questions orales et motions) ainsi que sur un projet créatif en lien avec l’un des 5 thèmes proposés (La vie à l’école ou au collège, le bien-être, le sport, les loisirs et la santé, l’environnement et la culture, les citoyens en Corse, en Europe et dans le monde, et la Corse que je veux en 2050).



Une édition 2024/2025 qui a été officiellement présentée et lancée ce vendredi après-midi, au Collège Fesch d’Ajaccio par Marie-Antoinette Maupertuis, avec face à elle, une classe bilingue particulièrement mobilisée pour l’occasion : « À travers cette Assemblea di i Zitelli, l’Assemblée de Corse a voulu vous offrir une opportunité de découvrir notre institution, son fonctionnement, sa façon de travailler, de vous exercer au débat et à l’exercice démocratique et à faire avancer un projet. Faire de la politique, c’est s’engager à porter un projet au service du collectif. Votre assemblée va être constituée, comme celle des adultes, de 62 délégués placés sous ma présidence. Toutes les classes intéressées vont pouvoir candidater (jusqu’au 31 janvier 2025) et, à l’issue d’une sélection, 31 d’entre elles seront choisies et devront désigner 2 élèves parmi elles. Cette Assemblea di i Zitelli pourra ensuite poser des questions orales au Président de l’exécutif ainsi qu’à moi-même, pour vous apporter des réponses concrètes. Vous serez aussi amenés à écrire une motion, qui est un texte qui lance une alerte, porte sur un sujet en particulier, propose un soutien, soulève un problème et sera transmise aux personnes en capacité d’y répondre ».