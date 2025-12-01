​« Ajaccio, portraits d’une ville » : la cité impériale reprend vie sous le crayon de Mathieu Cossu

Depuis le 25 septembre 2025 est paru aux Éditions Sutton « Ajaccio, portraits d’une ville », un très bel ouvrage signé par Mathieu Cossu, enfant du pays et amoureux de l’histoire. À travers plus de soixante-dix dessins originaux, des reconstitutions graphiques minutieuses et sept grands dépliants panoramiques, l’auteur propose une immersion dans la ville ancienne, celle des remparts, des quais génois et des ruelles d’autrefois - un Ajaccio disparu, mais dont la mémoire affleure encore sous les pas du promeneur attentif.

Sortie de l’ombre avec Napoléon, Ajaccio n’a cessé d’évoluer au fil des siècles. La petite cité corsetée de remparts du XVIᵉ siècle s’est muée, au tournant du XXIᵉ, en une agglomération étendue, tournée vers le littoral et les collines environnantes. Les mutations urbaines, les reconstructions successives, la modernisation rapide ont peu à peu effacé les traces de la ville d’origine. Quelques édifices subsistent — la citadelle, la cathédrale, quelques façades discrètes - mais l’ensemble du tissu ancien a été bouleversé. Pour celui qui contemple Ajaccio aujourd’hui, il est difficile d’imaginer à quoi ressemblait la cité génoise d’autrefois.



C’est cette ville fantôme, enfouie sous celle moderne, que Mathieu Cossu s’est attaché à ressusciter. Historien de formation, il s’est appuyé sur de nombreuses sources — plans anciens, cartes postales, récits, gravures — pour reconstituer fidèlement les lieux tels qu’ils étaient avant les grandes transformations. Mais son regard d’artiste apporte bien plus qu’une restitution documentaire : il offre une interprétation poétique, un voyage émotionnel dans le temps.