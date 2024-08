​« Aiacciu Comedy show » : la cité impériale à l’heure du Stand-up

Après une première édition réussie l’année dernière, malgré des conditions météorologiques défavorables, l'événement revient avec encore plus d’ambition. "En raison d’une alerte météo, nous avions dû annuler l’une des deux soirées prévues, mais tous les artistes qui n’avaient pu se produire sont de retour avec enthousiasme", explique Marie-Charlotte Popineau, directrice artistique du festival et co-organisatrice aux côtés de Brian Giovannangeli, gérant de Prestacor.



Cette seconde édition du "Aiacciu Comedy Show" se tiendra sur deux soirées, les 23 et 24 août 2024, avec une programmation enrichie. Au programme, des artistes de renom mais aussi un plateau de stand-up "nustrale" mettant en avant plusieurs talents insulaires. "Nous aspirons à faire de ce festival un événement majeur du stand-up, à l’image du Festival du Rire de Montreux. Le format proposé, encore inédit en Corse, permet de découvrir une série d’artistes qui se succéderont sur scène pour des performances d’une dizaine de minutes chacune. C’est un spectacle vivant qui favorise l’interaction avec le public, laisse une grande place à l’improvisation et révèle toute la créativité de ces humoristes", ajoute-t-elle.



Tano et Kheiron en têtes d'affiche



Parmi les humoristes attendus pour cette 2e édition, on retrouve notamment Fanny Ruwet, Nash, Nino Arial, Alexandra Franchi, La Bajon, Louis Chappey et William Pilet. L’insulaire Tano sera également présent, avec la promesse de rejouer son célèbre sketch "Les indépendantistes corses", qui avait fait sensation sur les réseaux sociaux. "Le personnage central de ce sketch est inspiré de mon grand-oncle Antoine Foata ; chaque détail est issu de souvenirs personnels, à peine exagérés. Mon enfance, le village, les discussions au bar de mes grands-parents… L’art de l’humour réside dans la capacité à transformer des expériences intimes en blagues accessibles à tous", confie l’humoriste.



Le samedi 24 août, c’est Kheiron qui clôturera cette édition. Connu du grand public grâce à la série "Bref" sur Canal+, cet humoriste d’origine iranienne enchaîne les succès sur scène avec son one-man-show "Dragon". "La scène est l’un des derniers espaces où l’on peut encore rire de tout, et j’en suis le gardien", aime-t-il à rappeler à chacune de ses représentations. Il se produira sur la place Austerlitz, précédé d’Alexis Tramoni en première partie.



Un village festif pour prolonger l’expérience



En marge des spectacles, l’organisation propose un "village du Show" où les festivaliers pourront se retrouver dès 19h pour profiter d’un espace convivial. Un food-truck sera présent pour se restaurer, le tout animé par un DJ jusqu’au début des spectacles à 21h.

Avec une programmation diversifiée et une ambiance conviviale, le "Aiacciu Comedy Show" s’impose comme un rendez-vous culturel majeur de l’été ajaccien, mêlant rires et découvertes dans un cadre exceptionnel.