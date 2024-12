​« A chacun son Noël » : Un voyage culinaire avec le chef Franck Radiu pour réaliser sa bûche de Noël

Une saison, une opération, l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio a lancé depuis le 1er décembre son programme d’activités sur le thème « A chacun son Noël ». Séances Bien-être, ateliers dégustation, visites guidées du patrimoine ajaccien, concerts religieux mais également ateliers culinaires en compagnie des chefs les plus prestigieux de la micro-région ajaccienne, sont également au programme de ces fêtes de Noël 2024.



A cette occasion, Franck Radiu, chef au sein de l’Hôtel Fesch and Spa, et son équipe ont proposé une activité basée sur la confection d’une bûche de Noël, réunissant dix chanceux convives, qui ont pu s’inscrire rapidement auprès de l’OIT du Pays d’Ajaccio pour décrocher le précieux sésame. Ce jeudi après-midi, le chef passé notamment par Barcelone, et récompensé par le guide Michelin en tant que "Table Espoir de Corse", a ainsi accueilli les pâtissiers en herbe dans le roof top du sublime établissement ajaccien : « Nous avons décidé d’élaborer, en partenariat avec l’OIT, ce type d’atelier qui permet aux gens qui ne connaissent pas notre roof top de le découvrir, et cela nous sort également de notre quotidien. On rencontre des gens dans un moment de partage et de convivialité. On approche de la période de Noël et c’était logique de proposer la confection d’une bûche de Noël. On a voulu proposer quelque chose de simple à réaliser et qu’on peut refaire à la maison sans aucun soucis. Je pense que tout le monde sera content de manger un dessert comme celui-là lors des fêtes ! ».





Faire ressortir le côté artiste des participants

Au vu de la durée de l’atelier (2 heures), Franck Radiu et son équipe avaient ainsi « mâché » le travail des participants, en amont, avec la fabrication des étapes de la recette, considérées comme longues, avec le biscuit, les meringues, les inserts et la crème : « On a tout déjà presque tout et nous allons faire l’assemblage ensemble. Chacun va mettre sa patte comme il a envie et comme il le sent pour mettre en évidence leur côté artiste. Tout le monde repartira ensuite avec sa bûche, un petit ballotin de canistrelli fait maison, dans la joie et la bonne humeur. C’est vrai qu’une partie de la pâtisserie est assez technique mais le but de cet atelier reste que tout le monde puisse y participer et le refaire à la maison sans problèmes avec les enfants. Je veux montrer que cela peut être simple si on suit à la lettre une recette qui est déjà écrite et surtout d’observer le procédé pour la réaliser ».