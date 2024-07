​​Législatives 2024 : La réaction de Laurent Marcangeli élu dans la 1re circonscription de Corse-du-Sud

Dans la première circonscription de Corse-du-Sud, où 52.447 électeurs étaient appelés à voter ce dimanche 7 juillet, c’est Laurent Marcangeli, le député sortant Horizons, qui l’emporte face à Ariane Quarena, candidate du Rassemblement national. Il parvient à s'imposer avec 63.20 % des suffrages exprimés, contre 36.80 % pour la représentante du RN. Lors du premier tour des élections législatives le 30 juin dernier, il était arrivé second (30,70% des suffrages exprimés), derrière Ariane Quarena (31.20 % des suffrages exprimés), qui le devançait alors de 166 voix. Le candidat Romain Colonna, élu territorial Femu a Corsica, qui avait rassemblé 16.84 % des suffrages exprimés, avait alors appelé à voter pour Laurent Marcangeli. Une position partagée par le candidat Marc-Antoine Leroy (Nouveau Front populaire (PCF), qui avait lui aussi appelé à voter contre le Rassemblement national.



Vers 20h30, devant la Mairie d’Ajaccio et alors que ses soutiens entonnent l'Ajaccienne de Tino Rossi, Laurent Marcangeli s’est dit « particulièrement ému. J’exprime ma gratitude pour le peuple qui nous accorde une très grande confiance. J’ai une pensée particulière pour la ville d’Ajaccio et notamment les communes rurales qui m’ont apporté un grand soutien. Nous avons mené une campagne positive, de terrain, de convictions et d’enracinement. » Le député, qui s’apprête à retrouver son siège au Palais Bourbon, s’est également dit « très heureux de la victoire de Paul-André Colombani (réélu député de la seconde circonscription de Corse-du-Sud.) Nous considérions avec Stéphane Sbraggia, le maire d'Ajaccio, et notre majorité municipale que ce qui nous rapprochait était plus important que ce qui nous séparait de François Filoni (RN). Je fais partie de celles et de ceux qui n’oublient pas à qui ils doivent leur succès. »



Dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, François-Xavier Ceccoli (divers droite) s’est imposé face au député autonomiste Jean-Félix Acquaviva, avec 54,48 % des suffrages exprimés. Il devance le sortant de quelque 4 000 voix. Lors du premier tour, le RN avait annoncé le désistement de sa candidate pour le soutenir. Laurent Marcangeli l’a félicité comme « il félicite aussi Michel Castellani (réélu dans la première circonscription de Haute-Corse). Je serai dès demain à Paris en vue de constituer le groupe dont j’ai été président. Je le ferai aussi pour continuer d’aider la Corse, car je considère que porter la Corse par delà les clans représente aussi le sens de ma vie. »