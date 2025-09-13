« Viaghjazz », le nouveau spectacle de Fabienne Marcangeli présentée à Luri

Après « From Chet to Jobim ou mes 2 Amériques » en 2017 et « Le Jazz de Jeanne » en 2020, la jazzwoman de Barbaggio va nous enchanter avec ce « Viaghjazz » qui sera créé à Luri à l’issue d’une résidence du 8 au 13 septembre, à la Villa Saint-Jacques, la remarquable villa des « Américains » nichée au cœur du village cap Corsin. « Ce nouveau spectacle que j’ai imaginé propose un voyage musical et poétique autour de la planète » explique Fabienne Marcangeli. « Au programme des chansons du monde arrangées en mode Jazz, poésies et narrations, traditionnelles et contemporaines, originales, en plusieurs langues dont le corse. Elles seront mises en scène en hommage aux Corses exilés vers cette vaste terre pour diverses raisons : travail, guerre, amour ». Embarqués dans l’aventure, le guitariste Greg Solinas et le contrebassiste Philippe Leiba, deux habitués des scènes corses, ainsi que de la talentueuse comédienne et metteure en scène Zouzou Susini. « Lucia Santucci, autrice qu’on ne présente plus, Cisariu Raffini, poète bastiais, participeront aussi à la genèse du projet avec des poésies originales en langue Corse. On y ajoutera entre les chansons, des textes d’auteurs, dont Gilles Zerlini dont les racines sont dans le Cap ».

Le premier spectacle est prévu ce samedi 13 septembre à 21 h ans les jardins de la Villa Saint-Jacques, et sera suivie jusqu’en 2027 d’une diffusion dans plusieurs villages du Cap Corse et de la Corse entière.

