Thierry Martin, Conservateur du « Musée de la Libération du Muy 15 août 44 » et vice-président de l’association « Provence 44 Production ».

Philippe Natalini, écrivain, réalisateur et président de l’association « Provence 44 Production ».

Ateliers de reconstitution historique par l’association Corsica 1943. Visite du bivouac et rencontre avec des soldats de l’époque.

Présentation de véhicules militaires d’époque de l’association MVCG Corsica.

Escape Game. Jeu immersif au temps de la Résistance en Corse.

Atelier codage. Apprendre à crypter et décoder des messages.

Visite-Quiz du Musée de la Résistance corse assurée par M-J Gavini.

Ateliers de reconstitution historique. RDV : Place de l’église.

« Missioni Risistanza » Escape Game. RDV devant le musée.

Atelier codage. RDV Place de l’église

Visite du Musée de la Résistance corse assurée par M-J Gavini.

Les Remèdes d’autrefois. RDV Place de l’église.

Dans la continuité des 80 ans de la Libération de la Corse, on fera cette année les 80 ans des débarquements de Normandie et Provence auxquels les Corses ont contribué pour libérer l’Europe. C’est pourquoi, la commune de Zonza en partenariat avec l’Office national des combattants et des victimes de guerre de Corse-du-Sud (ONaCVG 2A) et l’Académie de Corse, a souhaité organiser deux journées commémoratives les 07-08 juin 2024.10H -11H30 :Présentation de l’exposition des élèves du Collège du Taravo : « L’épopée du sous-marin Casabianca » labellisée Action Mémoire 2023.Projection du film « Les Secrets de l’Opération Dragoon » de Ph. Natalini.Le film présente sur des images d’archive US, la préparation et le déroulement du débarquement de Provence le 15 août 1944 en provenance de la CORSE qui est considérée comme la « Tête de Pont » ou le « porte-avions » de cette Opération.Rencontre - échanges avec :11H30 : Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux morts.12H – 13H30 : Pause déjeuner13H30 – 15 H : Ateliers ludo-pédagogiques. Au choix sur inscription.RDV : Place de l’église.RDV devant le musée. Jeu animé par Sandrine Nicoli.RDV Place de l’église. Atelier animé par Laurence Cecchini.15H : Fin de la journée.ANIMATIONS10H – 12H / 14H – 17HVisite du bivouac et rencontre avec des soldats de l’époque.Animation par l’Association Corsica 1943.Jeu immersif au temps de la Résistance en Corse.Jeu animé par Sandrine Nicoli.Apprendre à crypter et décoder des messages.Atelier animé par Laurence Cecchini.10H – 11H30 / 14H – 15H30Atelier d'herboristerie animé par Céline Boulongne pour découvrir les usages traditionnels des plantes locales. Vous pourrez, à partir de plantes médicinales et de matériels fournis par Céline, réaliser votre remède à l'ancienne. Partenariat CDC.PROJECTIONS – CONFERENCES – au Boulodrome11H : Projection du film « Les Secrets de l’Opération Dragoon » de Ph. Natalini.Le film présente sur des images d’archive US, la préparation et le déroulement du débarquement de Provence le 15 août 1944 en provenance de la CORSE qui est considérée comme la « Tête de Pont » ou le « porte-avions » de cette Opération.Rencontre - échanges avec :15H : Projection du film « WE CORSICANS » (52 min.) de D. Lanzalavi. Co-production France 3 Corse Via Stella. Storia Productions.Rencontre-échanges avec Dominique Taddei, auteur de l’ouvrage « Décembre 1943-Avril 1945. U.S.S CORSICA. L’île porte-avion » aux Éditions Albiana.D'octobre 1943 au mois de mai 1945, plus de 80 000 soldats alliés, dont une majorité d'aviateurs américains, ont séjourné en Corse. Le premier département français à s'être libéré dès le 9 septembre s’est alors transformé en une île porte-avions.