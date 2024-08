Voyage musical en guitare à l'église Sainte-Croix de Corte

Le vendredi 30 août à 19h, l’Église Sainte-Croix à Corte accueillera le concert "La Guitare en Voyage" présenté par Quitó De Sousa Antunes, soliste international et directeur artistique du Festival International Guitar'Essonne. Ce récital de guitare classique, inspiré des routes maritimes des marins portugais et espagnols du XVème siècle, propose un voyage musical à travers l’océan Atlantique. Avec des "cartes postales musicales" de Portugal, Cap Vert, Brésil, Cuba, Espagne et Corse, le programme mêle musique populaire et musique érudite. Antoine-Marie Leonelli, à la mandoline, sera l'invité spécial de la soirée. Une vidéo-projection complétera ce spectacle unique. Tarifs : 15€. Réservations au 06 98 26 01 53.