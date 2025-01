« Que 2025 soit une année placée sous le signe de la solidarité, de la justice sociale et de l'amélioration des conditions de vie et de travail pour toutes et tous » écrit Charles Casabianca, secrétaire général de l’UD. «Nous espérons que, par un dialogue constructif et des actions concertées, nous pourrons continuer à œuvrer ensemble pour répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. À vous, représentants de l'État, élus locaux et régionaux, nous souhaitons une année riche en projets et en réussites, guidée par l'intérêt collectif et l'engagement pour le bien commun. La CGT Haute-Corse réaffirme son attachement à défendre les droits des travailleurs et à être un acteur incontournable du progrès social dans notre département ».