Viril.e.s en projection à Ajaccio

La projection était prévue le 21 décembre dernier, les intempéries qui ont touché l’île en ont décidé autrement. C’est finalement ce samedi 4 janvier que la projection de Viril.e.s aura lieu, à 21h au cinéma L’Ellipse d’Ajaccio.

Viril.e.s est une invitation à penser – sur un territoire donné, la Corse – le mythe du féminin et celui de la virilité. Dans ce documentaire, il y a des hommes virils, des femmes qui aiment ça, des jeunes filles révoltées, des garçons qui roulent des mécaniques, et plein de gens qui se posent des questions.

C’est la directrice de casting Julie Allione qui collabore à de nombreux courts et longs métrages en Corse mais aussi sur le continent qui a réalisé ce documentaire passionnant sur le « genre ». Présenté dans de nombreux Festivals – Chéries, Chéris, le Festival du film de Fesses, le Festival du film de Lama – le film a obtenu le prix du meilleur documentaire aux rencontres cinématographiques In & Out.

Julie Allione avait co-réalisé le documentaire Lutte Jeunesse en 2017 à l'occasion du casting d'Une Vie Violente de Thierry de Peretti. Elle sera à l'Ellipse ce soir pour présenter son nouveau film. Il ne serait pas étonnant que le réalisateur ajaccien, en plein montage de son nouveau film, Les Années 10, soit également présent.





Projection du film VIRIL.E.S au cinéma Ellipse à Ajaccio.

Séance le samedi 4 janvier à 21h, en présence de la réalisatrice Julie Allione (tarif unique : 6€)



Laurent Hérin