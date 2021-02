Violences sexuelles : "Femmes Solidaires de Corse" satisfaite des propositions de loi du gouvernement

Dans un communiqué, l’association Femmes Solidaires de Corse * souligne sa satisfaction à l’annonce des propositions du Garde des Sceaux et du Secrétaire d'Etat à l'enfance et aux familles concernant les violences sexuelles.

Tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans sera considéré comme un crime » telle est la proposition de loi visant à créer une infraction autonome de crimes sexuels sur mineurs et votée à l’unanimité par le Sénat. Elle devra désormais avoir l’aval de l’Assemblée Nationale.

«C'est avec satisfaction que nous accueillons les propositions annoncées par le Garde des Sceaux et le Secrétaire d'Etat à l'enfance et aux familles. Mesures que nous appelions fortement de nos vœux » déclare Rosy Sarrola, présidente régionale de Femmes Solidaires. «C'est très important au moment où la parole des Filles et des Femmes explose dans notre pays. Les revendications des associations féministes ont été entendues, c'est un encouragement à poursuivre. On ne parlera bientôt plus de «consentement» avant l'âge de 15 ans. «La prescription glissante», si elle était appliquée, permettrait aux personnes victimes d'un même prédateur, de pouvoir se porter partie civile. La prescription serait supprimée. Nous partageons l'avis de Monsieur Taquet (NDLR : Secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance) qui qualifie la situation actuelle « d'insupportable ».

En conclusion de leur communiqué, l’association «Femmes solidaires de Corse » appelle «au respect et à la solidarité pour les filles et les femmes qui dénoncent leurs bourreaux et auxquelles nous confirmons tout notre soutien ».

