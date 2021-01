Vallée de la Gravona : un centre de vaccination anti Covid-19 ouvre ce 19 janvier

A partir de ce 19 janvier les personnes âgées de 75 ans et plus, pourront désormais se faire vacciner au Centre de vaccination Covid-19 -Cabinet médical de la Gravona. Coordonné par le docteur Laurent Carlini, ce centre de vaccination anti Covid-19 travaille en étroite collaboration avec le cabinet infirmier dirigé par Marie-Dominique Mouillevois et la pharmacie Casabianca, également implantés à la plaine de Peri.

Le centre de vaccination accueille du lundi au vendredi, de 8h à 13h, sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, il suffit de téléphoner au 04 95 25 81 91, de 9h à 12h et de 14h à 17h. (La vaccination est gratuite.Se munir d'une carte vitale).

Outre les plus de 75 ans, la vaccination est également proposée aux personnes atteintes d’une pathologie qui les expose à un risque très élevé face à la Covid-19, ces dernières devront présenter une ordonnance: personnes atteintes de cancer, de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie, celles qui souffrent de maladies rénales sévères, les personnes sous dialyse, les transplantés, les personnes trisomiques et celles porteuses de maladies rares.

Au-delà des habitants de Peri, le centre de vaccination est également ouvert aux résidents d’autres communes de la vallée de la Gravona : Bocognano, Carbuccia, Cuttoli-Corticchiato, Sarrola-Carcopino, Valle di Mezzana, Tavaco, Ucciani Vero, Tavera.



Info plus



Centre de vaccination Covid-19

Cabinet médical de la Gravona

Plaine de PERI Ustaria

20167 PERI