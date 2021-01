Université de Corse. CCU et SUAPS : les inscriptions pour le second semestre sont ouvertes

Les activités du Centre Culturel Universitaire et du Service des Activités Physiques et Sportives reprennent lundi 18 janvier.Les étudiants peuvent déjà s’inscrive dans les activités de leurs choix, en loisir ou/et en notation, via leur Campus Numérique.En raison de la situation sanitaire, l’intégralité de ces activités a lieu en distanciel.