Un colloque sur la poésie contemporaine ce jeudi à Bastia

Dans le cadre d'un partenariat entre la Casa di a Puisia et la bibliothèque d'étude et de recherche Tommaso Prelà de Bastia, un colloque sur la poésie aura lieu jeudi 24 novembre à partir de 15h au sein de la bibliothèque.





Afin de débattre de la place de la poésie dans le monde contemporain, seront présents les poètes insulaires Jacques Fusina, Alain Di Meglio et Jacques Thiers, le directeur de la Maison de la Poésie d'Annecy Michel Dunand, la codirectrice de la revue « Recours au poème », Marilyne Bertoncini et l'éditeur Jacques André. Ils échangeront sur le rôle et la place de la poésie dans le monde contemporain et répondront aux questions du public (entrée gratuite). L'animation de ce colloque, soutenue par la ville de Bastia et la Collectivité de Corse, sera menée par Norbert Paganelli, secrétaire général de A Casa di a Puisia qui pour objectif premier d’affirmer un désir, le désir de la poésie contemporaine de sortir de l’impasse dans laquelle elle se trouve confinée.