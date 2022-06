U cullettivu Per a Furesta Corsa se prépare aux assises de la forêt corse

Depuis sa création en octobre 2020, u Cullettivu per a Furesta Corsa s’est attaché à remettre la question forestière au centre du débat public. Cet objectif a été atteint, avec divers institutions (CESEC, Chambre des Territoires, Università Comité de massif, CdC) qui depuis se sont intéressées à cette problématique qui a d’ailleurs été placée au centre des dernières assises de la montagne à Montegrossu.

Ces journées de Montegrossu, ont permis d’acter le début d’un processus de travail dans l’optique de préparer des assises de la forêt corse au cours des prochains mois. Des ateliers ont été créés sur les thématiques suivantes : ressource, aides aux professionnels, gouvernance, et multifonctionnalité.

Les premières réunions de ces ateliers vont débuter ce mois de juin sous l’égide des services de la CdC. Le Cullettivu per a Furesta Corsa s’impliquera fortement dans cette séquence de travail, dans la co-animation et/ou la participation active de ses membres. "Au sein de ces espaces de discussion désormais ouverts, nous porterons les réflexions de nos commissions de travail mises en place à notre fondation et qui correspondent précisément à ces thèmes traités dans le cadre des assises de la forêt." indique le collectif qui regroupe un panel d’acteurs de la forêt corse (élus de communes forestières, professionnels, propriétaires forestiers privés, techniciens, associations) a des attentes fortes.



U culletivu espère que ce assises permettront de déboucher à l’élaboration d’une politique d’orientation forestière territoriale pour la prochaine décennie. "Cela passe par un travail de fond, en établissant des actions fortes mais pragmatiques sur le court, moyen et long terme pour l’ensemble de la forêt corse, qu’elle soit publique et privée, sous ses différents aspects multifonctionnels : patrimoniaux, économiques, environnementaux et sociaux." précise le collectif qui indique rester "vigilant au cours des travaux de préparation, à ce que ces assises de la forêt corse ne soient pas une simple communication évènementielle."