Législatives. Julien Morganti se lance à nouveau dans la course aux législatives

Deux ans après avoir échoué au second tour face au député sortant Michel Castellani, Julien Morganti annonce sa candidature pour le scrutin anticipé du 30 juin prochain. Représentant l'Union progressiste et républicaine, sans étiquette, le conseiller d'opposition à la mairie de Bastia et sa suppléante, Santa Albertini Pietrucci, ont dévoilé leur programme électoral ce lundi 17 juin dans leur permanence située avenue de la Libération à Bastia.



D'entrée de jeu, Julien Morganti a déclaré vouloir "incarner un peu de stabilité, de sérieux et de cohérence au sein de la circonscription, dans un contexte de chaos, créé par le président de la République, qui a dissous, par caprice, l'Assemblée nationale". Il a précisé que son projet a été élaboré "avec des élus de différentes sensibilités et des acteurs de la société civile", insistant sur "le dépassement des divisions, sans renoncer à nos identités respectives".



Un programme pour Bastia et la Corse



Le candidat voit dans cet accord un double intérêt : la construction d’un mouvement "futur pour Bastia" et le "Rassemblement pour la Corse". Julien Morganti inscrit cette nouvelle campagne dans la continuité de son programme de 2022, visant à répondre à "un sentiment de détresse sociale", à "une perte de valeurs, d'identité, et un déclassement économique" ressentis par les Corses.



En dehors de sa circonscription, le candidat a indiqué avoir pris contact avec François-Xavier Ceccoli, candidat divers droite dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Il estime qu'ils cheminent "dans des démarches parallèles", offrant "des perspectives pour l'avenir" et "une cohérence pour les électeurs".



Julien Morganti a détaillé les points forts de sa campagne de treize jours, à commencer par le processus d'autonomie, actuellement en suspens suite à la dissolution de l'Assemblée nationale le 10 juin. Il propose un pouvoir d'adaptation sans transfert du pouvoir législatif, accompagné d’un référendum. La question de l’hôpital de Bastia a également été abordée. Le leader du mouvement 'Un futur pour Bastia" critique sévèrement le bilan du député sortant : "C'est une priorité, nous devons enfin avoir une réponse au bout de sept ans". Santa Albertini Pietrucci a ajouté : "Nous allons nous battre pour notre hôpital bastiais". Ce volet de santé, jugé "prioritaire" par la liste, inclut également la relance de la loi sur la fin de vie, stoppée net après deux semaines de débats.



En matière d'identité, le candidat défend "l'offre et la liberté de choix" de la langue corse, sans aller jusqu'à la co-officialité. Concernant le pouvoir d'achat, Julien Morganti prône l’instauration d’une prime d’insularité pour les pensions de retraite et la garantie d'un revenu au-dessus du seuil de pauvreté. Selon l’INSEE, en 2020, 18,3 % de la population insulaire vivait sous le seuil de pauvreté, contre 14,4 % au niveau national.



Une campagne d'adhésion



Julien Morganti se positionne "dans une logique de vote d'adhésion", et non de "sanction". "Il faut redonner de l'espoir dans le contexte actuel sinistré", a-t-il martelé. Bien qu'il assure que les deux extrêmes – le Rassemblement national et La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon – "doivent être combattus", il se présente donc comme "un candidat pour faire des barrages". Avec ce programme, il entend inscrire sa candidature dans la durée, voyant cette élection comme "un choix et un cap important dans la perspective des élections municipales mais aussi territoriales".