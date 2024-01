Trois présidents, dont Gilles Simeoni, à Bruxelles pour défendre le droit à l'autodétermination



Les présidents Pere Aragonès i Garcia de la Generalitat de Catalunya, Gilles Simeoni de l’Exécutif de Corse et Iñigo Urkullu Renteria du gouvernement basque se réuniront à Bruxelles le 31 janvier 2024 pour clôturer le colloque du caucus self-determination au Parlement Européen, de 13h30 à 16h.

Lors de cette rencontre, un groupe d'experts mandatés par les députés européens présentera une proposition de réglementation européenne pour le droit à l’autodétermination au sein de l’UE. L'objectif est d'éviter les conflits territoriaux au sein des États membres en s'appuyant sur les valeurs de dialogue, de négociation, de compromis et de processus démocratique.

Les experts mandatés par les députés membres du caucus exposeront les fondements juridiques permettant à l’UE de contribuer à des solutions politiques pacifiques dans de telles circonstances. Parmi les intervenants, on compte François Alfonsi, Pernando Barrena, Izaskun Bilbao Barandica, Chris MacManus, Lydie Massard, Ana Miranda, Diana Riba i Giner et Jordi Solé.