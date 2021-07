Trois jours de concerts et spectacles aux Quartiers d’été de Bastia

Les 22, 23 & 24 juillet à 21 heures, trois spectacles dans des lieux inédits, avec une programmation originale pour redécouvrir des quartiers de la ville Warria Magda – Concert (22/07)

Warria Magda c'est la chimie de deux coeurs et deux cerveaux mélangés : Cora Laba et Marie Cécile Hanin (aka Oscilla0on Brève) Autrices-compositrices interprètes, elles profitent chacune des épaules de l’autre pour faire des trucs qu'elles n'osent pas en solo. Ça sert à ça les gangs non ? Elles y mêlent leurs voix, leurs plumes, clavier, basse, banjo, pédalier looper et autres trouvailles sonores pour en sor0r quelque chose comme du mélancolie-groove, du rap des îles, et du madrigal-électro. Il faut bien faire style. Mais on ne peut pas cacher longtemps un certain penchant pour Tom Waits, Brigi:e Fontaine, Dr. Dre, I AM, Steve Reich, et même de la pop à la mode - entre autres. (Dalida et Polnareff aussi, mais là elles sont pas d’accord).





Cosmé9que de l’Ennemi – Théâtre (23/07)

Représenta0on de l’adapta0on théâtrale du roman d’Amélie Nothomb, « Cosmé'que de l’ennemi » où un duo d’acteurs au diapason crée une tension drama0que à son comble. « Une femme d’affaire aAend son avion, retardé pour un temps indéterminé. Un homme, Textor Texel, vient l’aborder et va, malgré ses ré'cences, lui raconter son histoire étrange et monstrueuse. Au cours de ce terrible récit, Adèle Buissière va retrouver le chemin intérieur de sa propre monstruosité́. » Adapta0on théâtrale et mise en scène : Antonella Negroni Avec : Isabelle Eisentein et Jacques Bouisset





De quoi je m’emmêle ? Cie A Funicella - Théâtre (24/07)

« Elle est chez le coiffeur. Comme à chaque fois. À chaque fois qu’elle a une décision à prendre, un choix à faire, une étape à franchir, à chaque tournant de sa vie, elle y passe… Sauf que là, elle ne sait pas, elle n’a rien préparé… Elle ne sait pas, elle se regarde dans le miroir, pour la première fois depuis bien longtemps, elle voit la vie avancer sur elle, et elle se souvient. Elle retrace son parcours de femme à travers ces coupes, de son premier carré à sa première couleur. Elle se raconte, et nous raconte le salon de coiffure, les débats, les anecdotes, les odeurs. Elle fait une pause, elle fait un point. Elle est au bord de quelque chose… Elle donne carte blanche à son coiffeur, elle pose sa tête et son des'n entre ses doigts agiles… Va-t-elle changer de vie ? Ou de tête ? » Compagnie A Funicella Mise en scène Fiora Giappiconi Seule en scène : CharloEe Arrighi de Casanova