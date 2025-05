Trail : Dimanche l’Acqua è Rocca di U Cavu

Les passionnés de Trail ont rendez-vous ce dimanche dans la vallée du Cavu pour la version 2025, de l’Acqua è Rocca di U Cavu. Une épreuve qui se déroulera dans un site de toute beauté et une fois de plus le Team Altore Trail Origins avec la Punta Bunifazinca ont tout mis en œuvre pour que ce rendez-vous soit une réussite.

Trois distances sont proposées, tout d’abord une longue de 32 kilomètres, U Giru di U Cavu, pour un peu plus de 2.000 mètres de dénivelé positif, un trail plus court Sapara è Carbunari de 12 kilomètres pour quand même 800 mètres de dénivelé positif. Enfin les marcheurs seront, aussi, à l’honneur avec un parcours de six kilomètres.

Un unique départ sera donné à 8h30 du parc aventure A Tyroliana pour les trailers et les marcheurs sur des parcours inédits et…secrets.