Tag accusateur à Ajaccio : la ligue des droits de l'homme dénonce

Une nouvelle fois, un tag accusateur et injurieux sur les murs d'Ajaccio vise nommément une personne. La ligue des droits de l'homme dénonce cette pratique dangereuse fondée sur la dénonciation publique et anonyme. Nous savons tous que la délation et la rumeur sont les antichambres du passage à l'acte. Rien ne peut les justifier, ni la mise en cause de personnes au nom de la lutte contre la "mafia", ni celle visant des personnes impliquées dans ces mobilisations.