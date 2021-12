Sport automobile : le rallye Fium'Orbu-Castellu à la place du Portivechju Sud Corse

Cela filtrait depuis plusieurs semaines avec insistance, mais c'est désormais officiel, l'ASA Terre de Corse n'organisera pas le rallye de Portivechju Sud Corse en février prochain. Il est vrai que le non respect de certaines règles relatives aux reconnaissances, lors des précédentes éditions, ont contraint les organisateurs à jeter l'éponge pour 2022. A la même date, à savoir les 4 et 5 février 2022, c'est la rallye du Fium'orbu-Castellu qui fait son entrée, avec l'accord de la Squatra di e Pieve, au calendrier régional. Même si la décision a été très dure à prendre pour les responsables porto-vecchiais, il est certain que certains comportements ont pesé lourd dans la balance.

Gap