Soriu: Premières rencontres historiques et littéraires de Tenda

Le 18 septembre 1554, Sampiero Corso remporta l’une de ses plus belles victoires au col de Tenda, entre Pietralba et Soriu di Tenda. C’est à cet endroit que lui et ses hommes défirent une importante troupe génoise et qu’ils parvinrent à faire sept-cents prisonniers !



En souvenir de cet évènement historique quelque peu oublié, Edizione Vincentello d’Istria, en collaboration avec la municipalité de Soriu di Tenda, a invité quelques écrivains à présenter leurs ouvrages et à débattre le dimanche 17 novembre 2019, à partir de 15 heures, dans la salle communale (l’ancienne église Santa Croce). Tous les auteurs participant à cette rencontre ont un point commun : leur passion pour l’Histoire. Certains sont historiens, d’autres écrivent des romans historiques. Dans leurs livres, on retrouve la « grande » Histoire comme l’Histoire locale. On y croise des personnages qui marquèrent l’Histoire, tels que Vincentello d’Istria, Sampiero Corso, Pasquale Paoli ou Napoléon Bonaparte, mais l’on y découvre aussi la vie quotidienne des petites gens en des temps parfois reculés.



465 années après la victoire de Sampiero au col de Tenda, tous les lecteurs et les passionnés d’Histoire de Soriu di Tenda, du Nebbiu et de toute la Corse sont donc conviés à retrouver de nombreux auteurs et historiens dans le cadre d’un magnifique village marqué par l’Histoire, la grande comme la petite, à différentes époques.