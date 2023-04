Sénateur Jean-Jacques Panunzi visé par des menaces : l'inquiétude et le soutien de la LDH Corse

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 13 avril, la ligue des droits de l'Homme dénonce et condamne les injures qui ont visé le sénateur Jean-Jacques Panunzi et lui apporte son entier soutien.

"Dans un communiqué, en date du 23 mars, suite à l'attentat contre la mairie d'AFA, la LDH s'inquiète du risque de rivalité entre organisations clandestines. La récente communication de l'une d'entre elles ne fait que renforcer cette inquiétude.Qu'à nouveau, un élu soit ciblé de manière anonyme s'inscrit dans ce climat plus que jamais dangereux. Une fois de plus, la LDH en appelle à la solidarité de toutes et tous." lit-on dans la note