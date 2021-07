Santa Lucia di Mercurio : La belle expo «Visages du monde»

Antoine Salviani et Johanna exposeront du 1er au 15 aout dans le joli village de Santa Lucia di Mercurio au domaine Agha Suttana. «Visages du monde », nom de cette exposition, consiste en des regards croisés entre la peinture et la photographie. Les peintures sont signées Joseph-Antoine Salviani et les photos de Johanna. Une exposition ouverte gratuitement au public dans le respect des règles sanitaires. Le samedi 14 août, de 15h à 18h, Joseph-Antoine Salviani effectuera une séance de dédicace de son dernier roman paru en mai 2021 : «Nensengimana, enfant de la balle»