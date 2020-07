"Sanguinaires", le nouveau livre de photos de Didier Ben Loulou sur la Corse

Début juillet est paru à La Table Ronde un livre de photographies de Didier Ben Loulou intitulé Sanguinaires, du nom de l’archipel du golfe d’Ajaccio.



Cet ensemble prend en compte le paysage avec la volonté de se pencher ici sur les choses les plus simples et essentielles que la nature si préservée de la Corse ne cesse d’offrir quand le reste de la Méditerranée s’enfonce un peu plus dans la dévastation et le chaos.

Des images qui s’inscrivent dans la longue errance que poursuit Didier Ben Loulou depuis plus de trente-cinq ans dans cette région du monde qui part de Jaffa, Jérusalem, pour passer par Athènes, Tanger, Palerme, les Cyclades, Marseille, etc.

Sanguinaires marque une étape à travers son périple autour de la Mare Nostrum. Didier Ben Loulou montre ce qu’il reste de beauté liée à l’écosystème, celui de la flore et du littoral. Il s’agit d’un retour mélancolique vers la notion de paradis perdu, où l’homme et les éléments vivaient en harmonie dans leur milieu naturel. La Corse est pour le photographe une nouvelle étape dans cette entreprise qu’il mène sur des chemins méditerranéens à la recherche du peu, de la simplicité et du minimal.







Photographe, Didier Ben Loulou vit entre Paris et Jérusalem. Lauréat de la Villa Médicis hors les murs, il a obtenu une bourse du Fiacre (Fonds d’Art contemporain) puis a été récompensé par la European Association for Jewish Culture, Visual Arts Grant, Paris/Londres. En 2017, un fonds a été ouvert à l’IMEC où se trouve désormais

l’ensemble de ses archives. À La Table Ronde ont paru Mémoire des Lettres (2012), Athènes (2014), Israel Eighties (2016) et Sud (2018). Il publie régulièrement chez Arnaud Bizalion éditeur, à Marseille.