San Lurenzu : soutien à la famille Vincensini

U Partitu di a Nazione Corsa communique

"Récemment frappée par le deuil brutal du fondateur de leur entreprise, exemplaire et reconnue dans l’île comme au-delà, les membres de la famille Vincensini de San Lurenzu viennent d'être aujourd’hui touchés par la destruction de leur outil de travail, suite à un incendie.

Le PNC partage leur peine et tient à leur exprimer sa solidarité, dans ces moments particulièrement éprouvants, alors que l'agriculture corse rencontre des difficultés liées au contexte sanitaire.

Notre entier soutien leur est donc acquis, au nom des valeurs que nous avons en partage et de nos combats communs pour une agriculture de production et la revitalisation de l’intérieur. "