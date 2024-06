Rugby. Un Challenge en hommage à Didi

Le dimanche 16 juin à partir de 10 heures, le club de Bastia XV organise à Erbajolo un tournoi de Rugby à 5. Un moment de convivialité et de partage à la mémoire de Didi disparu voici quelques semaines et qui faisait partie de la grande famille de l'ovalie. Même s'il ne pratiquait pas la discipline, Didi a durant plus de quinze ans officié au stade du Casone en tant que gardien des installations et jardinier. Au fil des ans il est devenu un des piliers du rugby en étant sans cesse d'une grande disponibilité. Le club de Bastia XV a donc décidé de lui rendre hommage dans le cadre de ce tournoi à cinq. Les inscriptions pour ce tournoi peuvent s'effectuer par téléphone au numéro suivant: 06 21 70 37 94.