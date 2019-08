A table : I saltimbocca de veau corse

Nombre de couverts : 4 personnesTemps de préparation : 15 minutesTemps de cuisson : 5 minutesTemps total : 20 minutes



Le mot du cuisinier :

" D'une élégante simplicité, ce plat n'en est pas moins délicieux !"





Ingrédients

4 escalopes de veau corse fines

8 tranches fines de prisuttu (jambon cru corse)

4 feuilles de sauge fraîche

2 CS d’huile d’olive

2 CS de beurre

50ml de vin blanc

50ml de fond de veau





Instructions

Aplatissez si nécessaire les escalopes de veau corse afin qu’elles soient le plus fines possible. Salez et poivrez à votre convenance.

Disposez ensuite, sur chaque escalope, une feuille de sauge fraîche et deux tranches de prisuttu puis bloquez avec un cure-dent ou petit pique en bois. Vous pouvez également roulez et serrez un maximum en fermant à l’aide d’un pique en bois.



Faites chauffer l’huile d’olive et le beurre dans une grande poêle (sans faire brûler) et faites-y revenir les escalopes 1 à 2 minutes de chaque côté. Réservez.

Déglacez ensuite le fond avec le vin et le bouillon, et poivrez selon votre goût (normalement, pas besoin de saler). Puis remettez les escalopes dans la poêle et faites-les cuire à point.





Dressez les escalopes sur les assiettes en les arrosant du jus de viande et en parsemant le tout de sauge ciselée.

Vous pouvez également présenter vos saltimbocca de veau sur une concassée de tomates.