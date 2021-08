"Residenza di scrittura" : la Ville de Bastia lance un appel à candidature

Dans le cadre leur politique de soutien à la création artistique amatrice, la Ville de Bastia et la Collectivité de Corse lancent un appel à candidature pour une résidence d’écriture théâtrale à partir du mois de septembre 2021.



Cet appel à candidature intervient suite à la mise en place d’ateliers d’écriture théâtrale qui se sont déroulés d’octobre 2019 à juillet 2021. Il constitue ainsi le second volet d’un dispositif original favorisant l’émergence de nouvelles voix dans l’écriture théâtrale insulaire.



Les candidats sont amenés à concevoir et rédiger une proposition artistique jusqu’au 15 septembre 2021.



Le 1er octobre, un jury présidé par Marie Ferranti et composé d’experts tels que Laure Limongi, Ghjacumu Thiers, Charlotte de Casanova, Jean-Emmanuel Pagne, Jean-Pierre Guidicelli ou encore Jean-Pierre Lanfranchi, choisira un lauréat.



Ce dernier se verra attribuer une bourse de 4000€ par la Collectivité de Corse, avec un bonus de 1000€ pour un texte écrit en corse.

À partir de mars 2022, le lauréat entrera en résidence d’écriture jusqu’en juin 2022 où il devra remettre son texte.



Cette proposition verra ensuite le jour sur scène en 2023, après une résidence de création au Théâtre de Bastia