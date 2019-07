Rencontre Littéraire avec des auteurs insulaires à Pinarello le 7 juillet

Invité d' A Scola di Zia Peppa, le Comité éditorial de Tonu è Timpesta, ainsi que nombre d’auteurs insulaires, seront présents au restaurant Stella Diana à Pinarello le dimanche 07 juillet à 16 h 30, afin de rencontrer le public et de signer le premier recueil de nouvelles édité par l’association. Simplement intitulé Tonu è Timpesta, comme le blog littéraire qui lui a donné le jour, et l’édition qui l’accompagne désormais, ce livre bilingue (corse-français) rassemble 24 nouvelles de 22 auteurs aux expériences et aux thématiques de création les plus variées, mais s’inscrivant dans le souffle d’une littérature moderne et universelle. C’est pour découvrir tous ensemble ce premier ouvrage des éditions Tonu è Timpesta, que nous vous attendons dimanche prochain à Pinarello.

La rédaction