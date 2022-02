Programme des animations du réseau des médiathèques de la Ville d'Ajaccio

- Mardi 1er mars à 10h30 : atelier créatif "Fabrique ton pantin articulé" - 3/6 ans- Mardi 1er et mercredi 2 mars à 14h : création d'un film animé sur la vie de Marie Curie - 8 ans +- Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mars à 10h : atelier d'initiation au dessin caricatural animé par Julien Osty - 8 ans +- jeudi 3 mars à 13h30 : Club de lecture avec Yassi - Public adulte- jeudi 3 mars à 14h : Ciné-Club ados- vendredi 4 mars à 14h30 : atelier créatif "Crée ton masque de carnaval" - 7 ans +- samedi 5 mars à 14h30 : atelier créatif "Crée ta carte de la fête des grand-mères" - 6/10 ansRenseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Pass vaccinal obligatoire.Dans le respect des gestes barrières- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de mars, "Lire un roman dont le personnage principal est une femme"- Durant tout le mois de mars, venez visiter l'exposition sur Les femmes du Panthéon - Entrée libre- mardi 1er mars à 10h et 10h45 : Initiation anglais Niveau Débutant/Intermédiaire - Public adulte- samedi 5 mars à 10h : "Initiation au Tricot" - Public adulte- mercredi 2 mars à 13h30 - Atelier Stop-Motion "Produisez un Stop Motion du quartier des JDE - 10 ans +- jeudi 3 mars à 13h30 - Atelier bureautique "Initiation et perfectionnement à LibreOffice"- vendredi 4 mars à 10h : atelier cyber prévention "Reconnaissez et évitez les arnaques par e-mail" - Public adulte- samedi 5 mars à 10h30 - stage d'art numérique "Détournez une oeuvre artistique sur PC" - 10ans +Dans le respect des gestes barrières.Pass vaccinal obligatoire.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40