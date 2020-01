Programme des animations dans les médiathèques d'Ajaccio du 20 au 25 janvier

Médiathèque Saint Jean ( Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81 )

- mardi 21 janvier à 14h - Jeux et animations en langue corse

- mercredi 22 janvier à 14h - Atelier "Récup' d'Olympe" - Nouvel An chinois

- mercredi 22 janvier à 17h - Atelier Philo - Jeune public

- jeudi 23 janvier à 17h30 - Ciné-Club - Les classiques du Cinéma



Médiathèque Sampiero ( Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50 )

- Tout au long du mois - Arbre à souhaits

- mercredi 22 janvier à 10h - Eveil musical - 3/6 ans

- mercredi 22 janvier à 14h - Atelier "Petits philosophes"- A partir de 6 ans

- vendredi 24 janvier à 18h30 - Escape Game Star Wars



Médiathèque des Cannes ( Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 )

- Mercredi 22 janvier à 15h- Blind Test Musiques de Films

- Samedi 25 janvier à 14h - Club de jeux - A partir de 8 ans

- Samedi 25 janvier à 14h - Ciné-Club Cycle Comics Avengers



Médiathèque des Jardins de l'Empereur ( Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40 )

- mercredi 22 janvier à 16h - Ciné-Goûter des tout-petits - 2/6 ans

- jeudi 23 janvier à 17h - Atelier "Jeux en médiathèque" - A partir de 6 ans

- samedi 25 janvier à 14h - Quiz "Les monuments du Monde"

