Programme d'animations du réseau des médiathèques de la ville d’Ajaccio du mercredi 1er octobre au samedi 4 octobre

MEDIATHEQUE DES CANNES



- mercredi 1er octobre à 9h30 : "Le temps des bébés" (6 mois / 3 ans)



- mercredi 1er octobre à 14h00 : atelier créatif "La petite boîte à secrets" (9 ans +)



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30







MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR



- Défi lecture du mois d'octobre "Lire un livre des éditions du Seuil" (Public adulte)



- Durant tout le mois d'octobre : Ciné-Club "Réserve ta séance"



- jeudi 2 octobre à 10h00 : visite guidée de l'exposition temporaire "Des forêts, des esprits et des hommes" au Palais Fesch assurée par Julie Baltzer (Public adulte)



- samedi 4 octobre à 10h00 : atelier "Initiation au tricot et au crochet" (Public ado/adulte)



- samedi 4 octobre à 14h00 : dans le cadre de la Fête de la Science, conférence "Intelligence(s), science ou fiction ?" suivie d'un atelier autour de l'intelligence artificielle animé par Alexis Giacomoni (10 ans +)



- samedi 4 octobre à 16h00 : dans le cadre de la Fête de le science, conférence "L'exobiologie : à la recherche de la vie extraterrestre" animée par Alexis Giacomoni (Public adulte)



Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40







MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR « ESPACE MULTIMEDIA »



- mercredi 1er octobre à 10h30 : "Face morphing : changez l'apparence de votre visage" (8 ans +)



- jeudi 2 octobre à 13h30 : Réalité virtuelle "Visite de la maison d'Anne Frank" (Tout public)



- vendredi 3 octobre à 13h30 : Bases de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" (Public adulte)



- samedi 4 octobre à 10h30 : "Présentation et utilisation d'un VPN" (Public adulte)



Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40







MEDIATHEQUE SAINT JEAN



- mercredi 1er octobre à 10h30 : atelier multi activités d'Antonia (3/6 ans)



- mercredi 1er octobre à 14h00 : Escape Game (10 ans +)



- jeudi 2 octobre à 19h00 : atelier "Nuit Magic : jeudi perfectionnement" (16 ans +)



- vendredi 3 octobre à 14h00 : "Friday movies" (Public adulte)



- samedi 4 octobre à 10h00 : atelier "Jeu de cartes Pokémon" (8 ans +)



- samedi 4 octobre à 13h00 : atelier "Jeu de cartes Magic" (16 ans +)



- samedi 4 octobre à 14h00 : dans le cadre de la Fête de la Science, "Les découvertes du genre homo : chronique de l'intelligence humaine" en partenariat avec le LRA (7 ans +)



Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81







MEDIATHEQUE DES 3 MARIE



- mercredi 1er octobre à 10h00 : "Les ateliers d'éveil des p'tits bouts, baby éveil" animé par Aurélie (6 mois +)



- jeudi 2 octobre à 17h00 : "Café littéraire" animé par Maria Talamoni (Tout public)



Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50

