« Stonde di Vita » : un nouveau rendez-vous vidéo sur CNI 01/10/2025 Pluies intenses et inondations : la campagne de prévention 2025 lancée 28/09/2025 Bastia - Qui a vu Alain ? 28/09/2025 Les écoles corses invitées à courir pour La Marie Do avec les Courses en Or 28/09/2025
Les brèves

Programme d'animations du réseau des médiathèques de la ville d’Ajaccio du mercredi 1er octobre au samedi 4 octobre  29/09/2025

MEDIATHEQUE DES CANNES

- mercredi 1er octobre à 9h30 : "Le temps des bébés" (6 mois / 3 ans)

- mercredi 1er octobre à 14h00 : atelier créatif "La petite boîte à secrets" (9 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30

 

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois d'octobre "Lire un livre des éditions du Seuil" (Public adulte)

- Durant tout le mois d'octobre : Ciné-Club "Réserve ta séance"

- jeudi 2 octobre à 10h00 : visite guidée de l'exposition temporaire "Des forêts, des esprits et des hommes" au Palais Fesch assurée par Julie Baltzer (Public adulte)

- samedi 4 octobre à 10h00 : atelier "Initiation au tricot et au crochet" (Public ado/adulte) 

- samedi 4 octobre à 14h00 : dans le cadre de la Fête de la Science, conférence "Intelligence(s), science ou fiction ?" suivie d'un atelier autour de l'intelligence artificielle animé par Alexis Giacomoni (10 ans +)

- samedi 4 octobre à 16h00 : dans le cadre de la Fête de le science, conférence "L'exobiologie : à la recherche de la vie extraterrestre" animée par Alexis Giacomoni (Public adulte) 

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40

 

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR « ESPACE MULTIMEDIA »

- mercredi 1er octobre à 10h30 : "Face morphing : changez l'apparence de votre visage" (8 ans +)

- jeudi 2 octobre à 13h30 : Réalité virtuelle "Visite de la maison d'Anne Frank" (Tout public)

- vendredi 3 octobre à 13h30 : Bases de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" (Public adulte)

- samedi 4 octobre à 10h30 : "Présentation et utilisation d'un VPN" (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40

 

MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- mercredi 1er octobre à 10h30 : atelier multi activités d'Antonia (3/6 ans)

- mercredi 1er octobre à 14h00 : Escape Game (10 ans +)

- jeudi 2 octobre à 19h00 : atelier "Nuit Magic : jeudi perfectionnement" (16 ans +)

- vendredi 3 octobre à 14h00 : "Friday movies" (Public adulte)

- samedi 4 octobre à 10h00 : atelier "Jeu de cartes Pokémon" (8 ans +)

- samedi 4 octobre à 13h00 : atelier "Jeu de cartes Magic" (16 ans +)

- samedi 4 octobre à 14h00 : dans le cadre de la Fête de la Science, "Les découvertes du genre homo : chronique de l'intelligence humaine" en partenariat avec le LRA (7 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81

 

MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mercredi 1er octobre à 10h00 : "Les ateliers d'éveil des p'tits bouts, baby éveil" animé par Aurélie (6 mois +)

- jeudi 2 octobre à 17h00 : "Café littéraire" animé par Maria Talamoni (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50


CorseNetInfos
