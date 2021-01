Prisonniers politiques : l’Associu Sulidarità appelle à la mobilisation Samedi 30 Janvier à Corti

Le communiqué :L’Associu Sulidarità appelle à la mobilisation du peuple corse aux côtés de L'ora di u ritornu le Samedi 30 Janvier à 13h à Corti place Padoue.Le peuple Corse dans son ensemble, doit se mobiliser afin de montrer au gouvernement français que le refus de lever le statut de détenus particulièrement surveillés de Petru Alessandri et Alain Ferrandi est inadmissible, et qu’il relève purement et simplement de la vengeance d’état.Jamais nous n’accepterons de laisser nos frères passer leurs vies en prison.Jamais nous n'accepterons que l'exil, la prison, le fichage, les persécutions politiques soient le quotidien de ceux qui se sont levés pour défendre cette terre !Les prisonniers politiques doivent être libérés et l’état français doit se mettre autour de la table pour discuter enfin d'une veritable solution politique, réclamée par l'ensemble des Corses depuis le geste fort du FLNC en Juin 2014.Inseme feremu fronte contr’à u statu è à a ripressione !Venite numerosi e purteti i vostri banderi! V’aspittemu ! Ci seremu !Tutt'in Corti u 30 di Ghjennaghju !