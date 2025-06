L’association Praticalingua Nebbiu organise son tout premier événement festif le samedi 29 juin à l’école de Saint-Florent, à partir de 18h. Objectif : célébrer la langue corse à travers une soirée de rencontres et de spectacles.



Au programme, une restitution des ateliers linguistiques et artistiques menés tout au long de l’année : chant (homme et femme), théâtre, éveil linguistique, guitare et violon. La soirée se poursuivra en musique avec un concert du groupe L’Arcusgi, dans une ambiance conviviale autour d’un verre.