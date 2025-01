Praticalingua Nebbiu invite la population à célébrer la Chandeleur dans ses locaux de Saint-Florent, dimanche 2 février, à partir de 15h30. Cet événement convivial proposera une après-midi de chants, de musique et de crêpes, pour marquer cette tradition. L'occasion de se retrouver en toute convivialité et de partager un moment festif. Tous les amoureux de la culture locale et de la Chandeleur sont invités à participer.