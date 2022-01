Pour les Nuits de la lecture 2022 le CPIE - A Rinascita vous fait découvrir 8 histoires d’amour en podcasts

Pour la 2année consécutive, l’équipe du CPIE - A Rinascita s’est mobilisée pour vous faire découvrir des histoires et des livres dans le cadre des, organisées par le Ministère de la Culture et le Centre National du Livre.Du 20 au 23 janvier, découvrez 8 histoires d’amour en podcasts, à écouter en famille, qui illustreront le thème de cette année : « Aimons toujours ! Aimons encore ! », accessibles sur la chaîne youtube.com/CPIEcentrecorse A partir du jeudi 20/01 et jusqu’au dimanche 23/01, deux podcasts seront mis à l’honneur chaque jour sur la page facebook.com/CPIEARINASCITA Vous pourrez également tenter votre chance et gagner un chèque-lire d’une valeur de 10 € en répondant à notre quizz en ligne, avant le mardi 25 janvier : https://forms.gle/ ozW5RJehQBvBEmPv9 Plus d’infos au 04 95 61 03 43 ou à contact@cpie-centrecorse.fr