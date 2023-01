Porto-Vecchio : un groupe de parole pour les aidants des personnes souffrant de troubles psychiques

Animé par un psychiatre et une bénévole pair-aidante de l’Unafam, le groupe de parole permet à l’entourage d’être entendu sans jugement ni évaluation, dans le respect, la confidentialité et la confiance mutuelle. Il permet de sortir de l’isolement en partageant avec des pairs-aidants.



Inscription gratuite, mais obligatoire en raison du nombre de places limitées au 06.79.30.26.59/04.95.77.23.72.



Action réalisée avec le soutien financier de la Plateforme Régionale d’Accompagnement du Malade Chronique vers l’Autonomie (PRAMCA), pilotée par l’IREPS de Corse et l’ARS de Corse

L’Unafam « Par I Nostri » organiseparents, frères et sœurs, conjoints, enfants, amis vivant en grande proximité avec une personne souffrant de troubles psychiques (schizophrénie, troubles bipolaires, dépression, TOC, anorexie mentale …).