Porto-Vecchio : le programme des Journées du Patrimoine

Réservation conseillée : 04 95 70 39 54



- 17H À 18H SUR LA TERRASSE DU BASTION DE FRANCE -

Atelier musique/rencontre avec le groupe Etern’Isula.

Un moment privilégié de partage et de transmission pour les enfants.

Apportez votre instrument ou votre voix, un sourire, une petite mélodie qui traîne… Venez chanter et jouer avec les artistes du groupe Etern’Isula.

Réservation conseillée : 04 95 70 39 54

- 20H : VISITE GUIDÉE « ET SI LES MURS PARLAIENT ? »-

Visite nocturne organisée par l’Office de Tourisme avec projection de photos anciennes

Une collection d’images précieuse qui témoigne d’une époque où l’économie de la ville reposait essentiellement sur ses ressources et ses productions (le sel, le bois, le liège, la soie...) et, où la vie des Porto-vecchiais était rythmée par la transhumance, les récoltes et le climat... La compagnie Les Podutrac seront également présents et vous préparent une petite surprise !

Sur réservation - Information et inscription gratuite au 04 95 70 09 58