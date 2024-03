Porto-Vecchio : le cross duathlon du Prunellu le 25 mars

Les amateurs des efforts enchaînés ont rendez-vous le dimanche 24 mars à Porto-Vecchio et plus exactement sur le site très technique du Prunellu où le Sud Corse Triathlon organise son traditionnel Cross Duathlon. Le coup d'envoi aura lieu à 10 heures avec les épreuves réservées aux plus jeunes, à savoir des poussins aux minimes, sur des distances adaptées. A midi place sera laissée aux plus grands à partir des cadets pour une épreuve qui pourra se disputer en individuel ou par équipes. Les inscriptions ont ,déjà, débuté sur sportimers.com. Pour de plus amples informations il est possible de contacter les organisateurs au 06 82 22 74 85