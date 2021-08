Porto-Vecchio : l’agenda de la semaine du 9 au 15 août 2021

CUNCERTI



Stonde Di Piacè



Lundi 9 août à 21h30 au Parvis du Centre Culturel



Entrée libre











#CUNCERTI



Jean-Pierre Marcellesi



Mardi 10 août à 21h sur la Place de la République



Entrée libre















#LITERATURA



L’heure du conte



Mercredi 11 août de 11h à 11h30 à l’Animu



Sur inscription – réservation gratuite







#GHJOCHI VIDEÒ

Mercredi 11 août de 15h à 17h à l’Animu



Accès aux bulles de Jeux Vidéos



Sur inscription – réservation gratuite







#L’ARIA MARINA



Le marché nocturne



Jeudi 12 août à partir de 19h sur le quai Pascal Paoli



Retrouvez les artisans et créateurs locaux tous les jeudis de 19h à 00h sur le quai Pascal Paoli.











#LITERATURA

L’heure du conte



Vendredi 13 août de 11h à 11h30 à l’Animu



Sur inscription – réservation gratuite







#LETTURA

Club de lecture avec Kimamori



Vendredi 13 août à 15h à l’Animu

Venez partager un moment convivial où chacun pourra parler de ses coups de cœur littéraires. Yassi Nasserifera également un tour d’horizon de l’actualité éditoriale et livresque.







Entrée libre















# CONTE

Vendredi 13 août à partir de 19h sur la Terrasse du Bastion de France

« Rendez-vous conte » et « Fiammulina »

A FUNICELLA ET LOCU TEATRALE

Rendez-vous conte : Il était trois fois une comédienne-clown- conteuse, s’installant dans l’espace public, place de village, parvis d’église, chemins de traverse... à la recherche d’oreilles ouvertes auxquelles donner, dans une joie enfantine et salvatrice, à réentendre des contes classiques et initiatiques. Elle fouille dans son répertoire, ses souvenirs, son imaginaire, créant devant nous un spectacle différent à chaque apparition, toujours dans la beauté du dire. Le langage est souvent soutenu et imagé, parfois cru et provocant, elle jongle avec les vers, la prose raffinée, le verlan...Ce spectacle s’adresse à tous les publics, se décline suivant l’âge des spectateurs et spectatrices, du temps qu’il fait et de l’humeur de la conteuse.

Fiammulina : « Fiammulina è u so missiavu » est un spectacle bilingue pour jeune public qui s’adapte à tous les espaces, et à tous les âges. Petite fille, miroir de tous les enfants, tirailléeentre ses caprices et sa gentillesse, Fiammulina est à la fois comique, espiègle et poignante.



3 sessions : tout public

19h : Rendez-vous conte

19h30 : Fiammulina

20h30 : Rendez-vous conte

Sur inscription – réservation gratuite











#CUNCERTI

« Stonde » TINTENNE



Vendredi 13 août à 21h sur le Parvis du Bastion de France

La Balagne connaît bien Letizia Giuntini, chanteuse à l’univers tantôt rugueux ou tendre, à la voix forte et brisée par l’émotion qu’elle ressent et qu’elle génère. De ce tempéramentpassionné et d’une imagination fertile naissent des chansons qui touchent, que Letizia interprète s’accompagnant à la guitare, avec naturel et spontanéité. Partenaire musicale prvilégiée, Marjorie Maestracci apporte aux percussions une complicité douce et le pétillement d’un jeu léger et fin. Pour cette nouvelle version de son spectacle, Letizia a fait appel à Anne-Lise Herrera et à son violoncelle baroudeur. Anne-Lise est une musicienne qui aime sortir des sentiers battus, et « Stonde » lui en donne une nouvelle occasion. Ces 3 comparses, Tintenne, ont eu la chance de croiser sur leur chemin Celia Picciocchi, aux arrangements et à la coordinations musicale, habituée à croiser les cordes classiques aux voix traditionnelles. »







Entrée libre



















#CULTURAINFESTA

Découverte de la collection Résidences royales européennes



Samedi 14 août de 14h30 à 17h30



Accès libre à la Microfolie à L’Animu



Microfolie est un musée virtuel coordonné par La Villette, constitué de plusieurs collections dans lesquelles vous retrouverez des œuvres mises à disposition par les grands musées nationaux Ce corpus d’œuvres hétéroclites vous permettra de naviguer librement dans l’univers Microfolie et de flâner à votre rythme dans la collection qui vous sera proposée chaque week-end.



















#CULTURAINFESTA

Cycle "Ciel de Nuit"



Visite guidée #Microfolie « Ciel de nuit »



Samedi 14 août à 19h à L’Animu



Une immersion dans le dispositif Microfolie, musée numérique coordonné par La Villette. Un parcours guidé qui fait suite à la Nuit des étoiles où l’on découvrira une sélection d’oeuvres hétéroclites autour de cette thématique.







Sur inscription – réservation gratuite



#GHJOCHI VIDEÒ

Samedi 14 août de 15h à 17h à l’Animu



Accès aux bulles de Jeux Vidéos



Sur inscription – réservation gratuite







#CUNCERTI



Jean Menconi



Samedi 14 août à 21h sur le port de plaisance



Entrée libre







Feu d’artifice à 23h















#CIRQUE

« AFFUNDATURA »



I Sussuri di a machja



Stage de pratique artistique



Dimanche 15 août sur le Parvis du Bastion de France de 10h à 12h











Initiation Tissu aérien & Mât chinois (10 places maximum)

Initiation Cirque acrobatie, équilibre au sol (10 places maximum)

Initiation Expression corporelle et théâtrale/ choeur(10 places maximum)

Sur inscription (ateliers gratuits)

Sur inscritpion – ateliers gratuits



#CIRQUE



« AFFUNDATURA »



I Sussuri di a machja



Dimanche 15 août sur le Parvis du Bastion de France à 19h



« Affundatura » signifie à la fois l’embarquement, la traverséemais aussi le naufrage, la submersion. La peur d’un effondrement de la civilisation moderne hante aujourd’hui les esprits des sociétés riches et industrielles. Elle est bien légitime car cet effondrement, annoncé par tous les scientifiques depuis déjà 40 ans, se précise, se concrétise sous nos yeux et nous voilà̀ submergés par l’inconnu et l’impuissance.

Nous parlons d’un effondrement systémique global du monde, d’un emballement climatique qui anéantirait toute forme de vie, à commencer par l’humanité. « Qui a créé ce monde ? » a-t-on envie de crier. Or, nous assistons, impassibles et endormis devant nos écrans, à l’effondrement de peuples, de sociétés, de cultures indigènes. Des milliers de gens prennent la mer pour fuir l’oppression, la guerre, les violences raciales, la faim. Quelle est cette humanité qui regarde indignée sur son smartphone, le corps d’un enfant jeté sur le rivage par la mer ? Une fenêtre ouverte sur son panier shopé Zara à 200€. La vague a englouti semble-t-il, le cœur des consommateurs de bonheur. L’effondrement de nos sociétés riches et modernes n’est-il pas déjà en route, lorsque ces comportements se banalisent ? Offusqués et impuissants voilà. Nous sommes l’effondrement. Nous sommes effondrés. Maintenant, il faut œuvrer à la résilience, à la reconstruction. Créer un nouveau monde, où le chaos et l’ordre ne font qu’un, créer des récits, ouvrir des portes sur l’imaginaire, Où comme, dans les œuvres de Pierre Soulages, la lumière jaillit du noir.



Entrée libre